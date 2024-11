Anteprima24.it - Ancora fondi dal Ministero dell’Agricoltura per feste, sagre ed eventi

Tempo di lettura: 2 minutiuna volta vengono premiate le progettualità del territorio. Con Decreto numero 599444 del 13 Novembre del, infatti, sono stati riconosciuti nuoviper finanziareed appuntamenti sul territorio. Decreti sono in particolare venuti per Arpaia (euro 8.527,87), Castelpagano (euro 15.953,90) e Pesco Sannita (euro 2.904,13). A questi si aggiungeranno a breve ulteriori decreti per Fragneto Monforte e San Marco dei Cavoti che sono stati approvati in sede di Commissione e che saranno oggetto di emanazione nel mese di Dicembre. Nelle scorse settimane, si ricorda, erano già stati decretati i progetti di Bonea (Falanghina al Borgo), Ceppaloni (Sagra del Tartufo bianco), dell’associazione Gustarte di Durazzano, della Sagra della castagna di Cervinara, della Pro loco di San Salvatore Telesino per la Sagra dello Struppolo.