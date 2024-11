Thesocialpost.it - Alluvione a Catania: piogge intense e strade come fiumi, famiglie intere bloccate

Auto immerse nel fango,trasformate in torrenti e personenei veicoli: queste sono le immagini drammatiche che giungono dalla provincia di, colpita oggi da un’improvvisa e violenta tempesta. La costa orientale della Sicilia è stata investita da precipitazionie continue, causando gravi allagamenti e disagi significativi. I comuni più colpiti dal temporale sono Giarre, Acireale, Riposto e Linguaglossa. I Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno lavorato intensamente nella notte e durante la mattinata per aiutare chi si trovava in situazioni critiche a bordo delle auto, mentre diversesono statessate da frane e chiusure, inclusa una parte dell’autostrada A18 Messina-tra Giarre e Fiumefreddo.Leggi anche: Maltempo in Sicilia:interrotte a Siracusa, allagamenti e auto in panneLe immagini e i video condivisi da abitanti e soccorritori raccontano una realtà spaventosa.