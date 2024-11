Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, esposto dei residenti contro Lepore

, 13 novembre 2024 – Un gruppo didella zona di via Zoccoli, dove nella notte tra il 19 e il 20 ottobre aè ‘esploso’ il torrente Ravone, inondando le strade circostanti, ha presentato unalla Procura della Repubblica, chiedendo di valutare le responsabilità in capo al Comune die al sindaco Matteo. Alla base dell'azione c'è la convinzione che almeno dal 2013 l'amministrazione era a conoscenza del rischio per l'incolumità pubblica rappresentato dal torrente, ma non ha fatto la necessaria manutenzione ordinaria, né ha adottato, nel tempo, misure di sicurezza per la cittadinanza. Nell'ai pm si fa riferimento a studi e ricerche commissionati dal Comune stesso e in particolare ad una delibera del 2015 con cui venne adottato il piano di adattamento per mitigare i rischi idrogeologici dove si diceva che episodi come l'esondazione del Ravone non possono rientrare nella categoria delle 'calamità' o della 'fatalità non prevedibile’.