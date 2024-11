Lapresse.it - Allagamenti a Catania e provincia: gli interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo che ha colpito la Sicilia nelle ultime ore ha provocato gravie in alcune province limitrofe. Dalle prime ore del mattino, in particolare nei comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio sono stati oltre 70 glideidelche hanno soccorso alcune persone in difficoltà nelle proprie abitazioni allagate e diversi conducenti bloccati nelle proprie auto.