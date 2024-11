Europa.today.it - Alcaraz si riscatta: batte Rublev con dedica a Valencia e torna in corsa per le semifinali

Leggi su Europa.today.it

Carlossinella seconda giornata delle Atp Finals 2024. Oggi, mercoledì 13 novembre, lo spagnolo, considerato alla vigilia il maggior rivale di Sinner in questa edizione del Torneo dei Maestri, ha battuto in 2 set il russo, con il punteggio di 6-3, 7-6 (8) in un'ora e 38'.