Al premio liedholm. Risposta pure per Conte: "Quando parla ha un obiettivo»

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è stato insignito ieri delNiels2024, assegnato ogni anno ad una personalità del mondo del calcio e giunto alla tredicesima edizione. A margine dell’evento, il massimo dirigente ha risposto ad Antonio, polemico nel post-gara di Inter-Napoli per il rigore assegnato ai nerazzurri nel secondo tempo. "- sono le sue parole - è una persona intelligente e un grande comunicatore. Ha il suo. L’arbitro era ben vicino all’azione, sicuramente c’è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore. Poi il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo. Con la tecnologia gli errori sono diminuiti. E nella fattispecie il rigore era ineccepibile". Positiva l’analisi della prima parte della stagione interista da parte di Marotta: "Le nostre performance in Champions sono state di tutto rispetto, in campionato siamo a un punto dalla vetta.