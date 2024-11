Ilgiorno.it - Al parcheggio arriva la sbarra. Ora si paga

Leggi su Ilgiorno.it

Da lunedì ilpubblico sul piazzale intitolato ai Martiri delle Foibe a Carate Brianza è diventato amento. Dalle 8 del mattino entrano in funzione le sbarre automatizzate in entrata e uscita dal posteggio a fianco della sede della Polizia locale. Sonop stati ultimati gli interventi tecnici per permettere agli utenti ilmento della sosta tramite Pos o con contante e ridisegnati gli stalli blu sul porfido che pavimenta il piazzale rialzato che si raggiunge percorrendo via Cusani. A questo punto non esisterà più sull’area il disco orario, si devono utilizzare i ticket da ritirare all’apposita colonnina all’ingresso. Secondo il regolamento approvato in Aula la tariffa oraria è di 1 euro e 20 centesimi all’ora, ma la sosta è gratuita per i primi 15 minuti. Accesso gratuito dopo le 20 e fino alle 8 del mattino, ma anche la domenica e nei giorni festivi, quelli indicati in rosso sul calendario oltre che il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, patrono della città.