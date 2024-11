Veneziatoday.it - Aggressioni negli ospedali dell'Ulss 4: sono 64 nei primi 8 mesi del 2024

Leggi su Veneziatoday.it

Neiottodelstati registrati 64 episodi di aggressione a danno del personale, in particolare in pronto soccorso, nelle aree di degenza e in quelle destinate ai servizi psichiatrici e ambulatoriali.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp.