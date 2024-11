Modenatoday.it - Affidato l'appalto per i lavori al sottopasso di Porta Nord, otto mesi di cantiere

Prende il via l’ultimo intervento del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, il bando nazionale che, nel 2018, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha visto Modena tra i primi comuni a dare il via agli interventi finanziati, per un valore di 18 milioni.