Addio ai debiti con la banca | il trucco semplicissimo per evitare problemi ai familiari

Se un correntista hacon lae muore, i superstiti potrebbero andare incontro a gravi ripercussioni. Come scongiurarle?Avere deinon saldati provoca sempre una serie di problematiche, soprattutto se il creditore è una. La questione potrebbe degenerare nel caso in cui il debitore muoia, perché a pagarne le conseguenze sarebbero isuperstiti, come il coniuge e i figli.Icon lapossono essere eliminati (informazioneoggi.it)Cosa succede se un conto correnterio rimane “scoperto” a causa di un ingente debito con la? Ipossono chiedere la chiusura di tale conto senza rischiare conseguenze e senza saldare la somma, tramite la cd. rinuncia dei beni?La legge, per fortuna, disciplina in maniera accurata tale situazione, chiarendo quali sono le operazioni che i superstiti devono effettuare per ottenere idonea tutela.