Lanazione.it - Addetto assistenza di base. Il corso di Mestieri Toscana

Leggi su Lanazione.it

Se sei alla ricerca di un’opportunità professionale nel settore socio-sanitario,, consorzio di imprese no profit specializzato nelle politiche attive del lavoro, propone unper diventareall’di, una figura che opera con competenze specifiche per supportare persone in contesti socio-sanitari e assistenziali. Un ruolo chiave con sbocchi professionali in imprese del settore. Ilprevede il rilascio di un attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 novembre. Per maggiori informazioni si può inviare una mail a i.corsini@.it.