Parmatoday.it - Accompagnatore Turistico Enogastronomico: successo per il primo corso di specializzazione

Leggi su Parmatoday.it

Quando si parla di turismo esperienziale, soprattutto in un territorio come l'Emilia, si parla anche di turismo legato alle eccellenze enogastronomiche. Quando si opera in aree geografiche complesse, dalle montagne dell'Appennino alle aree golenali del fiume Po, passando dalle zone pedecollinari.