Fanpage.it - Abusi sessuali su una 12enne nel villaggio turistico: nessun processo perché l’indagato è irreperibile

Leggi su Fanpage.it

La vicenda in Puglia dove il Gup di Lecce ha emesso la sentenza di non luogo a procedere a carico del presunto responsabile della violenza sullain quanto. Per il giudice non c'è prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento giudiziario a suo carico.