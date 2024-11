Milanotoday.it - A Milano le case popolari verranno riqualificate con impianti moderni ed efficientamento energetico

Leggi su Milanotoday.it

Il piano straordinario per la casa diprevederà il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso soluzioni industrializzate. Lo ha fatto sapere il sindaco di, Beppe Sala, in un video messaggio inviato in occasione della presentazione del progetto triennale.