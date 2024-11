Strumentipolitici.it - 9 Novembre 2024 – Proteste e arresti a Valencia

Tre manifestanti sono stati arrestati e 30 agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri scoppiati nel centro didurante il massiccio corteo indetto per protestare contro la gestione della Dana e chiedere le dimissioni del presidente della Generalitat Carlos Mazo’n.Le famiglie degli ostaggi israeliani di Hamas ricordano i 400 giorni di prigionia a Gaza. Centinaia di persone si sono riunite stasera di fronte al quartier generale delle Forze armate a Tel Aviv innalzando cartelli con su scritto: “Perché sono ancora a Gaza? 400 giorni“, “400 giorni, la vergogna di Netanyahu“.Sarebbe di almeno 3.136 morti e 13.979 feriti il bilancio totale delle operazioni delle forze di Israele in Libano dall’8 ottobre 2023 secondo il Centro operativo per le emergenze del ministero della Sanità libanese.