Strumentipolitici.it - 12 Novembre – Settecento nuovi mercenari assoldati dalla nuova Legione Ucraina in Europa

Quasi 700 volontari ucraini residenti inhanno firmato per unirsi alla, unaformazione dell’esercito che sarà schierata contro le truppe russe in prima linea.Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato la nomina di John Ratcliffe a capo della Cia. Ex deputato repubblicano del Texas, Ratcliffe ha ricoperto il ruolo di direttore della Nacional Intelligence per l’ultimo anno e mezzo del primo mandato di Trump. Steven C. Witkoff è stato invece designato quale inviato speciale per il Medio Oriente. Steve è un leader molto rispettato nel mondo degli affari e della filantropia. Mike Huckabee, sarà invece il nuovo ambasciatore Usa in Israele.Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha indicato il 23 febbraio 2025 come data “realistica” per le elezioni parlamentari anticipate in Germania.