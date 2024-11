Salernotoday.it - 10eLotto: due vincite per 115mila euro complessivi nel salernitano

Leggi su Salernotoday.it

La dea bendata strizza l'occhio alla provincia di Salerno in occasione del concorso deldi martedì 12 novembre: come riporta Agipronews, sono stati vinti due premi, per un totale di.LeAd Altavilla Silentina è stato centrato un "9 Doppio Oro" da 100mila