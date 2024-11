Strumentipolitici.it - 10 Novembre 2024 – Fallita la maggiore azienda siderurgica Messicana

Un giudice federale del Messico ha dichiarato il fallimento per l’Altoforni del Messico (Ahmsa), fondata nel 1942 e ritenuta la principaledel settore per il Paese.Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non ha pensato “di porre fine prima” alla coalizione perchè ha cercato “soluzioni fino alla fine“. Con queste parole lo stesso Scholz, ospite dell’emittente “Ard“, ha motivato la rottura avvenuta nei giorni scorsi della maggioranza al governo. E annuncia il voto di fiducia prima di Natale.La Casa Bianca spenderà i residui 6 miliardi di dollari di finanziamenti previsti per l’Ucraina prima dell’insediamento di Donald Trump alla presidenza a gennaio.La Russia dovrà rispondere dei crimini di guerra commessi in Ucraina e pagare per le distruzioni commesse qualunque sia il futuro accordo di pace secondo Joseph Borrell.