Reggiotoday.it - Wellness: si promuove il benessere del corpo e della psiche con l'evento targato Fierce Woman

Leggi l'articolo completo su Reggiotoday.it

Cresce l’attesa per l', il formata ideato e curato da Laura Pizzimenti che pone al centro la donna e non solo - dal nome:del, e per chi ce l'ha, dell' anima. Se si ha un’anima infatti, occorre prendersene cura e farlo diventa.