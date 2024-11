Frosinonetoday.it - Violenza sessuale, dopo oltre 15 anni arriva la condanna e finisce in carcere

Leggi l'articolo completo su Frosinonetoday.it

La giustizia in Italia ha i suoi tempi ma prima o poi le sentenzeno e le pene vanno scontate. Il caso di un 67enne del capoluogo è emblematico di come funzionano le cose nella nostra nazione. L'uomo nelle ore scorse è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Frosinone che.