Violenza sessuale Ben Yedder condannato a 2 anni di carcere con condizionale

Condanna a duedi reclusione con laper l’ex attaccante e capitano del Monaco Wissam Ben. Multa anche di €5.000 per il calciatore,dal tribunale penale di Nizza per guida in stato di ebbrezza enei confronti di una ragazza. Il nazionale francese è statoanche a sei mesi di sospensione della patente nonché all’obbligo di assistenza e risarcimento per la vittima, una giovane donna di 23. Alla precedente udienza di metà ottobre il 34enne ex Monaco aveva ammesso i reati stradali, affermando però di non ricordare nulla dei reati sessuali. L’accusa aveva chiesto una condanna a duee mezzo di, di cui diciotto mesi con la sospensione della pena., Bena 2diconSportFace.