Casertanews.it - Violento scontro tra veicoli: auto distrutta

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Schianto all'ingresso di Marcianise. Nella serata di ieri (11 novembre) si è verificato un incidente stradale in via Fuccia, all'incrocio tra la zona industriale di Portico di Caserta e la strada che porta al canile di Marcianise. L'impatto è avvenuto all'incrocio che anche in passato è stato.