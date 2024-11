Agrigentonotizie.it - Viene trovato senza assicurazione e minaccia i carabinieri: "Vi ammazzo!", denunciato

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

polizza assicurativa e, al momento della contestazione da parte dei, va su tutte le furie, iniziando ad insultare e are i. "Vi, vi": avrebbe più volte ripetuto, durante il controllo in via Egitto a Licata, il pescatore.