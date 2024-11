Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2024 ore 19:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 12 NOVEMBREORE 19.35 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PISANA ALLA DIRAMAZIONESUDMENTRE IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E COLOMBONELLA ZONA NORD DISI SEGNALANO INOLTRE CODE SULLA FLAMINIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTNESO TRA SACROFANO E PRIMA PORTAPASSIAMO ALLE AUTOSTRADESUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULAREE SULLAFIUMICINO CODE DA VIA ISACCO NEWTON AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA SUD DELLA CAPITALEIN DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDE ANCHE COMPLICI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.