Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2024 ore 17:45

DEL 12 NOVEMBREORE 17.20 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LE AUTOSTRADESUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULAREE SULLAFIUMICINO SI RALLENTA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIAPASSIAMO AL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUDMENTRE IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA APPIA E ARDEATINAA SUDIN DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDE ANCHE COMPLICI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.