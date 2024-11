Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2024 ore 10:30

DEL 12 NOVEMBREORE 10.20 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONECODE PER 2 INCIDENTI ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI E ALL’ ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E A24TERAMOIN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE FLAMINIA E APPIASULLAFIUMICINO CODE TRA ANSE DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EURCODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANACODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MACCHIA SAPONARA A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EURINFINE RICORDIAMO LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.