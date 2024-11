Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2024 ore 09:15

DEL 12 NOVEMBREORE 09.05 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA CASSIA E NOMENTATAIN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E APPIASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO LA TANGENZIALE MENTRE IN USCITA ABBIAMO CODE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARADORE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EURCODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANACODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MACCHIA SAPONARA A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EURE SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA APRILIA A SPINACETO VERSOINFINE RICORDIAMO LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.