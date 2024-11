Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2024 ore 07:30

DEL 12 NOVEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREAUTO IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIAMENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PRENESTINA E L’A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTROTRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ASU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SU VIA FLAMINIA TRA COLLE DELLE ROSE E MALBORGHETTO E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEMBAGNIANALOGA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE DA VIA DI MACCHIA SAPONARA A VIA DI MALAFEDE E SULLA PONITNA ALL’ALTEZZA DI POMEZIAINFINE RICORDIAMO LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.