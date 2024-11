Cataniatoday.it - Vertice a Roma sui canteri Anas della Palermo-Catania: completati 16 interventi

Leggi su Cataniatoday.it

Nei primi dieci mesi di commissariamento sono sedici i cantieri di manutenzionesull’autostrada A19, per un valore di 56 milioni di euro, con benefici tangibili per gli utenti. Ridotti di 13 chilometri i restringimenti ed eliminati i doppi sensi per altri 4 chilometri.