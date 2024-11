Inter-news.it - Vero Lautaro Martinez cercasi: come lo gestirà Inzaghi dopo la sosta?

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

ladovrà cercare un nuovo modo per gestire. L’Inter ha bisogno di ritrovare il suo capitano, perché il suo rendimento attuale non basta.PROBLEMA– Arrivati a una nuovaper le nazionali si può fare un punto della situazione. L’argentino fin dall’esordio stagionale ha mostrato una condizione ben distante dalla migliore. E ancora in Inter-Napoli non si sono avuti ancora veri segnali di risveglio. Anzi, proprio l’argentino capitano nerazzurro è risultato forse il peggiore della squadra nel big match. Tutto questo apre ancora una volta il tema della sua gestione.VIA DA TROVARE –le sta provando un po’ tutte per ritrovare il suo leader. Post derby si era parlato di meno campo in favore di allenamenti specifici. Poiladi ottobre il tecnico, di concerto con lo stesso, ha optato per dargli più minuti possibile per farlo rinascere anche con gol e giocate.