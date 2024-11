Veneziatoday.it - Venezia, sabato amichevoli con gli sloveni del Primorje

Leggi su Veneziatoday.it

Turno di riposo forzato per ilche, come tutte le squadre di Serie A non scenderà in campo nel prossimo weekend a causa della pausa per le nazionali. In preparazione al prossimo match di campionato, che vedrà ilaffrontare al Penzo il Lecce lunedì 25 novembre con inizio alle 20.45.