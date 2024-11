Gqitalia.it - Vanity Fair Stories torna a Milano per la settima edizione

Due giorni di storie raccontate dal vivo e senza filtri, di featuring tra talenti e musicisti mai visti e sentiti prima, di inediti e hit in versione unplugged., il più grande evento diaperto a tutti,in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di, sabato 23 e domenica 24 novembre. Un’, la, senza precedenti, dedicata al tema “Explore the unexpected”, che coinvolgerà più di 70 ospiti, ovvero i grandi protagonisti della musica, del cinema, dell’intrattenimento e della cultura, tra talk e performance, per oltre 20 ore di spettacolo a ingresso gratuito e in streaming su.it.«Lae nuovadiè senza dubbio la più straordinaria realizzata fino a oggi. Ricorda i concerti unplugged televisivi degli anni Novanta, infatti mette in scena dal vivo interviste, esibizioni e featuring tra artisti mai visti o sentiti prima.