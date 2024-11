Valerio Moro promosso al ruolo di head of Airbus Italia

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

annuncia la nomina diofa partire dal 1° dicembre 2024, confermando il suo impegno per una strategia di crescita e rafforzamento nel mercatono. Con una carriera decennale inDefence and Space,porta con sé una vasta esperienza sia in ambito ingegneristico sia manageriale, avendo recentemente lavorato come assistente esecutivo del Ceo di, Guillaume Faury. L'articoloaldiofproviene da Ildenaro.it.