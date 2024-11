Ilfattoquotidiano.it - Usa, rimandata la decisione sull’annullamento della condanna a Donald Trump nel processo Stormy Daniels

Si dovrà attendere un’altra settimana per conoscere ladel giudice Juan Merchannei confronti dinel caso relativo ai pagamenti alla pornostar. Il togato ha comunicato che la sentenza sarà resa pubblica il 19 novembre in modo da dare agli avvocati del tycoon la possibilità di avanzare nuove argomentazioni su come la sua vittoria elettorale influirà sul caso. Il ritorno alla Casa Bianca di, che entrerà in carica formalmente il 20 gennaio, ha stravolto di nuovo il naturale iter dei processi a suo carico e adesso Merchan potrebbe decidere di annullare lain base alla sentenzaCorte Suprema sull’immunità presidenziale.La richiesta di rinvio era arrivata dal procuratore Matthew Colangelo secondo il quale “si tratta di circostanze senza precedenti e le argomentazioni sollevate dall’avvocatodifesa richiedono un’attenta considerazione per garantire che eventuali ulteriori passi in questo procedimento bilancino adeguatamente gli interessi concorrenti di un verdetto di colpevolezzagiuria a seguito di unche ha presunzione di regolarità e l’Ufficio del Presidente”.