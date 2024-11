Università Iannantuoni | Piazza della Scienza progetto di rigenerazione urbana innovativa

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Ho tenuto in modo particolare ad avere, prima dell’inaugurazione dell’anno accademico in Aula Magna, questo momento di inaugurazionenuova, undi, parte del Pnrr, che non ha previsto solo il rinverdimentosuperficie ma anche l’applicazione di sensoristica dettagliata per la misurazione delle temperature.L'articolo: “di” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.