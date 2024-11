Sport.quotidiano.net - Under 16 serie c. Titani al tappeto: il Trento ne fa 4

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Gli16 diC del Rimini si fanno riprendere dalla Vis Pesaro (3-3, a segno Vichi, Frati e Miraka). Rimini: Mugellesi, Mambelli, Amantini, Vichi, Arseni (26’ st Santi), Tito, Fulvi (13’ st A. Frati), Giovagnoni, F. Frati, Pensalfini (26’ st A. Frati), Miraka (26’ st Biagioni). All.: Masolini. Battuta d’arresto casalinga per l’Academy contro il(4-1). San Marino: Bucci; Battazza, Guidi (53’ Carloni), Tombini, Zavoli, Valentini, Berardi (71’ Amoretti), Cervellini, Marra (38’ Pari), Massenzio, Raschi (dal 53’ Maiani). All.: Bonesso.16C. Girone B (7ª giornata): Gubbio-Virtus Verona 1-1, Spal-Caldiero 2-2, Arezzo-Vicenza 2-3, Legnago-Pontedera 1-1, Lucchese-Padova 0-5, San Marino Academy-1-4, Vis Pesaro-Rimini 3-3. Classifica: Vicenza 21; Spal 19; Rimini 14; Virtus Verona 12; Padova, Legnago, Arezzo 9;8; Pontedera 7; Caldiero, San Marino Academy 5; Gubbio, Lucchese 4; Vis Pesaro 3.