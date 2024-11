Padovaoggi.it - “Una selva di libri di giovedì” a Selvazzano, incontro con Fulvio Ervas a palazzo Eugenio Maestri

Leggi l'articolo completo su Padovaoggi.it

Il corpo come ultimo paesaggio da artefare è una delle possibili letture dell’ultimo romanzo giallo di, “Il tatuatore innamorato” (Marcos y Marcos), che l’autore presenterà14 novembre alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” per la.