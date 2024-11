Ravennatoday.it - Un nuovo occhio elettronico al semaforo per "beccare" chi passa col rosso

Leggi l'articolo completo su Ravennatoday.it

Entro il mese di novembre ad Alfonsine entrerà in funzione ilsistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche aldi via Stroppata, all'incrocio con via Borse.L'installazione del dispositivo(photored), che rileva ilggio dei veicoli quando è accesa la luce.