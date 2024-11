Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-11-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mentre lo stratega piano si Beh non avverte Bruxelles e la candidata designato ad assumere la carica di alto rappresentante Ué Callas tiene il punto la vittoria dell’Ucraina è una priorità per tutti noi la situazione sul campo di battaglia è molto difficile per questo che dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno oggi domani e per tutto il tempo necessario con tutti i finanziamenti militari aiuti umanitari necessari poi Callas Ha ribadito tutto ciò deve essere sostenuto da un percorso chiaro per l’adesione dell’Ucraina lui si tratta di sicurezza europea di principi europei canzoni grandi in Albania arriva via Social l’attacco ai giudici italiani da parte di elon musk giudici se ne devono andare ha scritto il CEO di Tesla su X commentando il pronunciamento del tribunale disulla sospensione del trattenimento Dei migranti importati dall’Italia in Albania a te che arriverà il giorno in cui la nave gialli della Guardia Costiera proveniente dall’Albania torna nel porto di Brindisi con a bordo i 7 migranti che erano stati portati in un primo tempo nel centro di rimpatrio nel Paese delle aquile una volta nella città più se sono stati trasportati in una struttura per richiedenti asilo di ritorno in Italia è stato quindi determinato dalla decisione del tribunale diche ha sospeso il provvedimento di convalida con Procedura accelerata del loro trattenimento affidando Corte di Giustizia Europea ogni decisione tu loro destino che mancamento 5 anni fa ero seduto 3 a voi ricordo il mio viaggio politico dal locale a nazionale a Bruxelles ho sempre lavorato per un’Europa più forte se presenta così commissario designato Raffaele Fitto della commissione al Parlamento Europeo è un onore aggiunto sono pronto a mettere tutta la mia esperienza al servizio della commissione marcia indietro sul PNR R la nostra attenzione era una posizione di attesa e contraria di quella parte Avevamo dei dubbi sulla attuazione Ma se dovessimo tale domattina sarebbe un voto favorevole risponde ad una domanda dell’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle Palmisano la cronaca in chiusura il primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Lamezia Terme è stato aggredito ieri sera dai parenti di una donna che doveva essere dimesso dal reparto di osservazione breve intensiva il dottore durante il colloquio con i familiari stava spiegando che il periodo di osservazione clinica l’iter diagnostico concluso la signora poteva rientrare a casa con la terapia prescritta dai sanitari uno dei tre parenti presenti al colloquio è iniziata inveire contro il medico opponendosi alla dimissione quando il dottore gli ho girato per rientrare nella sua stanza l’ha colpita la schiena tu non manganello che teneva nascosto sotto un giubbotto era l’ultima notizia Grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa