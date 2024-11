Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio All’ennesima Giornata frenetica per definire gli ultimi dettagli poi l’accordo che sancisce sospirato sia le note ita Lufthansa Dopo un weekend di trattative ferrate il MEF è il colosso dei cieli tedesco hanno siglato ieri all’ultimo link sul piano finale inviato a stretto giro a Bruxelles che condizioni economiche previste nel contratto del 2023 non hanno subito variazioni precisi Tesoro quasi ore di confronto tra la manovra Palazzo Chigi non cambiano le posizioni di CGIL UIL che confermano lo sciopero generale del 29 il governo vuole intervenire ancora per tagliare l’IRPEF assicurare meloni oggi in consiglio dei ministri il decreto che riapre i termini del concordato preventivo leproiezioni mostrano che i pubblicani si avviano mantenere la maggioranza della camera americana cosa che consentirebbe al partito di Trump il controllo totale del congresso il presidente eletto intende nonnina Segretario di Stato Word consigliere alla sicurezza nazionale riporta la CNN in direttore dell’ FBI sta lavorando per preparare una sua uscita forzata S Line visti attesa oggi a New York la pronuncia del giudice sulla richiesta di archiviazione vera condanna di Trump meloni riceverò oggi a Palazzo Chigi governatore della Florida De Santis il cremino smentisce la telefonata Trump Putin sull’ucraina parlando di la fiction Mosca ribadisce che la guerra andrà avanti fino a che tutti gli obiettivi stabiliti saranno raggiunti dell’es Chi perde A presto la sua paghetta ferma intanto Trump Jr di Kiev secondo cui le forze russe di magazzino nato inizia invita degli attacchi magnetici in Medio Oriente Gli studenti presentano da coumadin il piano per la tregua Gaza Israele e la striscia spuntano avamposti stabili biden riceve oggi Herzog il tribunale diha rimesso il caso del trattenimento Dei migranti nei centri in Albania la Corte di Giustizia Europea Intendo il provvedimento di convalida la decisione riguarda aspetti richiedenti asilo egiziani i bengalesi diretti ora a Brindisi Salvini parla di un’altra sentenza politica line MB norma incompatibile con i meloni definisce intanto la carta della disperazione della sinistra alle parole del sindaco Lepore sulle camicie nere inviate dal governo a Bologna allerta rossa per il maltempo oggi in Sicilia Gialla in Calabria e Sardegna trasporti ancora polemica Salvini chiede chiarimenti convincenti a Trenitalia suGenova partito con 50 minuti di anticipo era l’unico modo per assicurare il collegamento secondo la società oggi al MIT tavolo con i sindacati sul trasporto pubblico locale forza e nera è stato Incoronato re del tennis mondialeII inalpi Arena di Torino sede della i tipi premiato per aver chiuso l’anno il numero uno del ranking l’altoatesino succede a Djokovic al Craft oggi azzurro sfiderà la statunitense fritte d’Italia di Spalletti si prepara il prossimo appuntamento Grig in Belgio allenamenti poi a Coverciano ne parleremo sicuramente per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e buon tutto Esco In collaborazione con Agenzia Italia Stampa