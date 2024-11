Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-11-2024 ore 08:10

continua a salire il bilancio delle vittime dei Riders team di stanotte su Sud dell'Ucraina le autorità locali citate le medie di Kiev affermano che il la situazione anche che il amico live almeno 5 morti e un ferito mentre a zaporizhia si registrano un morto e 20 feriti allerta arancione per temporali nella zona del messinese allerta gialla Nel resto dell'isola e quanto prevede il bollettino diramato dalla protezione civile per le prossime 36 ore sono previsti fenomeni accompagnati da forti piogge e forti raffiche di vento l'allerta gialla anche in Sardegna e Calabria la Pop Star americana Taylor Swift ha vinto 4 premi agli MTV European Music Awards molti dei più grandi nomi del settore alla cerimonia di Manchester in un messaggio preregistrato la 34enne i migliori artisti miglior artista dal vivo ha espresso tristezza per non aver potuto partecipare all'evento lo sport partiamo dal tennis ATP Finals Sordio vincente per sinner battuto di Mauro Ianni che vince contro la troviamo in due Step è 264 nella partita di ieri pomeriggio lo statunitense fritta superato i Russo m 6463 per il calcio Inter Napoli finisce 1 1 gol di mctominay e calhanoglu in turco sbaglio rigore I Partenopei sono in vetta a quota 26 un punto nero azzurri orobici viole biancocelesti-bologna finisce 23 esonerato Yuri Monza Lazio 01 Fiorentina Verona 31 Atalanta Udinese 2-1 Juventus Torino 2 a 0 Cagliari 3 a 3