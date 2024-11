Firenzetoday.it - Turismo, la sindaca Funaro attacca: "Controlli sui rifiuti abbandonati per stanare gli affitti in nero"

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday"Abbiamo avviato un gruppo di lavoro per avere un quadro chiaro sugliin città, in particolar modo suglibrevi".sulle residenze, sulle utenze, incrocio dei dati, "e questo ci aiuterà a far emergere anche il.