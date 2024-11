Quotidiano.net - Turismo invernale in calo -3%, previste 78 milioni di presenze

Flussi turistici in Italia in lieve ribasso per la stagione. Secondo le stime di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima, ammonterebbero a 26,7gli arrivi e a 78le, con un decremento dell'1,3% e del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'andamento dei flussi turistici rispetto al 2019, però, sarebbe stabile per gli arrivi (-0,6%) e in crescita per le(+5,1%). La spesa turistica toccherebbe i 20,5 miliardi con un -4,4% rispetto all'inverno scorso. A pesare in particolare ildegli stranieri: 11di arrivi (-3,6%) e 37di pernottamenti (-5,2%). Va meglio sul versante del mercato domestico, che rappresenta una quota del 59,2% del totale: si registrerebbe, con circa 15,8di arrivi, una timida crescita (+0,3%) ma con una flessione dellestimate in 41,2per il 2025, pari allo 0,5%.