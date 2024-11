Periodicodaily.com - Trump sceglie Stefanik come ambasciatrice americana all’ONU

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

Il presidente eletto Donaldla rappresentante di New York, EliseIl presidente eletto Donaldha scelto la rappresentante di New York, Elise, per il ruolo diha già comunicato di aver accettato la nomina.è .