Wired.it - Trump ha iniziato a svelare la sua nuova squadra di governo ed è piena di estremisti

Leggi l'articolo completo su Wired.it

Sette nomine in una settimana, tra veterani e fedelissimi: dalla prima donna capo di gabinetto al falco dell'immigrazione. Ancora in fase di definizione per ruoli più informali nomi controversi come Elon Musk e Robert Kennedy Jr