Trentotoday.it - Trovato senza vita Eugenio Bullo: era scomparso da quasi un mese

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

Eralo scorso 18 ottobre il 79enne, residente in Contrada Vendri a Santa Maria in Stelle, nel veronese, e ieri, lunedì 11 novembre, il suo corpo è statoin territorio trentino.L’anziano, infatti, è statoin una stradina secondaria non lontano.