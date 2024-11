Corrieretoscano.it - Trionfo per ‘L’amica geniale’: ecco tutti i dati sugli ascolti tv

geniale 4 – Storia della bambina perduta’ su Rai 1 ha conquistato la prima serata di lunedì 11 novembre, registrando un ottimo risultato al debutto della nuova stagione. La serie ha raccolto davanti allo schermo 3.332.000 telespettatori, pari a un 22,6% di share, superando nettamente la concorrenza.Su Canale 5, il reality ‘La Talpa – Who is the Mole’ si è piazzato al secondo posto con 1.917.000 telespettatori e uno share del 12,5%. Sul gradino più basso del podio troviamo il film ‘The Great Wall’ su Italia 1, che ha intrattenuto 1.203.000 spettatori raggiungendo il 6,7% di share.Appena fuori dal podio, su Rai 2, ‘Boss in incognito’ è stato seguito da 1.041.000 telespettatori, pari al 5,8% di share. Su La7, ‘La Torre di Babele’ ha totalizzato 955.000 spettatori con uno share del 4,88%.