Travolto sull’Arosio-Canzo Vani i tentativi di salvargli la vita Muore a 45 anni in ospedale

Tragico investimento di pedone ieri sera sulla Arosio-. Un uomo di 45, Alessio Frigerio, residente a, è stato urtato da un’auto che lo ha colpito mentre stava attraversando la strada, sbalzandolo per alcuni metri. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza, che lo ha trasportato all’Fatebenefratelli di Erba, dove è arrivato in condizioni drammatiche. I medici del pronto soccorso hanno tentato di rianimarlo e mantenerlo in, ma in serata è stato dichiarato il suo decesso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 in via Lambro, frazione Ravella, pochi metri prima del cartello che segnala l’inizio della frazione: un tratto di strada rettilineo, poco prima della rotonda che conduce verso Scarenna e. La vittima pare abbia attraversato in un punto in cui l’illuminazione è inesistente o molto ridotta, al punto che il conducente non è riuscito a vedere il pedone in tempo per frenare ed ere l’urto.