Trapianto di cornea per Enzo Avitabile, 'intervento riuscito'

Leggi su Ildenaro.it

Questa mattinasi è sottoposto a undidipresso l’Irccs Policlinico di Sant’Orsola a Bologna. L’, eseguito dal professore Luigi Fontana, ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo presso l’Alma Mater e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia del Sant’Orsola, è perfettamente. Il cantautore e compositore partenopeo ha voluto ringraziare in primis il professore Fontana e il suo team che hanno eseguito l’ei numerosi fan, colleghi e amici musicisti che hanno inviato messaggi si sostegno e vicinanza., in un video, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e dato appuntamento ai suoi fan alle prossime settimane quando tornerà all’attività live. «Ciao a tutti, qui– dice l’artista nel video – ma non ho alcun concerto da comunicarvi, solo condividere con voi questa gioia.