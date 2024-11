Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 19:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione molto intenso ilsul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e a partire dalla Bufalotta Sino all’uscita rustica altre cose dalla Casilina la via Appia in carreggiata esterna code a tratti a partire dallo svincolo per via della Pisana sino alla Tuscolana sulla tangenziale permangono incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino all’uscita per la via Salaria in direzione quindi Stadio Olimpico Ma ci sono incolonnamenti anche verso San Giovanni soprattutto tra Corso Francia e la Salaria l’incoronamento in viale del Muro Torto verso Piazza Flaminio a partire dal Galoppatoio rallentamenti in diversi tratti del Lungotevere in particolare dall’isola Tiberina sino a ponte Umberto permangono poi difficoltà sull’ostiense sulla via del mare a causa di una serie di deviazioni e di limitazioni all’altezza del raccordo anulare sulla Colombo incolonnamenti dal raccordo a via di Malafede mentre sulla Pontina ci sono incolonnamenti per entrare sulla raccolta annullare rispettivamente da Spinaceto da Viale dell’Oceano Atlantico sullaFiumicino coda tratti dall’Eur al Raccordo in direzione quindi di Fiumicino la causa sempre ilmolto intenso e per lo stesso motivo abbiamo rallentamenti con code sulla Ardeatina tra Vigna Murata alla Cecchignola lungo via Erode Attico in via Appia Pignatelli in via di Tor Carbone maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito ma punto luceverde.